В мэрии Ярославля начинают по-новому формировать кадровый резерв

В мэрии Ярославля придумали проект по работе с кадровым резервом. Они решили, что туда стоит включать людей, которые критикуют власть. Мол, пусть на своей шкуре испытают все тяготы и лишения работника городской администрации, а потом думают, каково жаловаться на работу чиновников.



— Есть мифы о работе органов городской власти, и мы готовы их развеять таким образом, — рассказал заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко. — Многие критикуют, а сами даже не понимают, как работает система — путают чиновников и депутатов иногда.



Сейчас команда мэра сформирована не до конца. Например, сейчас вакантна должность первого заместителя главы города. Но на такие должности попасть, поругав власть, сразу не получится.



— Существуют три уровня специалистов: топ, среднее звено и начальное звено, — объяснил Аксютенко. — Если не поработать на первом уровне, то понять работу на дальнейших ступенях не получится. Но есть возможность переходить с уровня на уровень.



А критики в адрес мэрии, кстати, в последнее время валится немало. Люди ругаются на ремонт проспекта Авиаторов, за парковку на территории сквера, запрет остановки на центральных улицах и многое другое.

