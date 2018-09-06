Блогер раскритиковал идею парковки на части сквера

Сегодня в Ярославль приехал популярный блогер Илья Варламов. Здесь он снимал выпуск для своего шоу «Прогулка с мэром». Подписчики прислали Варламову свои вопросы для мэра Ярославля Владимира Слепцова и просьбы. Прогулявшись со Слепцовым под прицелом камер, Илья отправился на лицу Чайковского.



— Я пришел на улицу Чайковского по вашим просьбам, чтобы посмотреть, что делают на месте сквера с парковкой, — сказал Илья Варламов. — Действительно, это глупость! Нет ни одной причины, по которой здесь надо делать парковку, — обычное вредительство.



Скандал вокруг парковки на улице Чайковского разгорелся между властью и градозащитниками. Дело в том, что здесь от Большой Октябрьской до улицы Свободы рабочие делают бесплатную парковку. Вроде и хорошо, но для этого от сквера отщипнули полосу больше пяти метров шириной.