ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Вспоминаем любимую команду

Сегодня — седьмая годовщина страшной авиакатастрофы, в которой погибла вся ярославская хоккейная команда «Локомотив». Тот страшный день уходит всё дальше, но не уходит печаль. Мы попросили читателей 76.ru поделиться своими воспоминаниями о любимой команде и запустили хештег #ЛокомотивЯПомню. Ярославцы откликнулись. Мы публикуем первые фотографии, воспоминания и стихи. Хотите тоже поделиться? Пишите в комментариях под этим материалом или в комментариях под постом с хештегом.

Ярослав Мазур — преданный болельщик «Локомотива»:

— Это фото сделано в 2004 году. Концерт на день пограничника. Мы с Ваней познакомились на этом концерте, после него стали общаться и дружить.



Константин Николаев:



— По дороге в Минск оставили память на белорусском вокзале в Москве.



Евгеша Смирнов:



— А я помню, как они выиграли чемпионат. Я тогда уже болел, но после этого стал болеть более отчаянно за эту команду, мне тогда было 8 лет, и тогда, в 1997 году, они взяли золото... Это был мой первый чемпионат, да еще и попал туда, пролезая через толпу людей, и дядьку какого-то попросил провести по абонементу. С тех пор неразлучен был с ними. Это не просто команда, это большая часть моей жизни была. И нет ни одного дня, когда вспоминая их, не утирал бы слезы. Это сердце нашего города и душа каждого жителя! Всегда помним! Всегда любим!



Юлия Радбиль:



— Помним и любим! И да... Такой команды больше не будет... После этого хоккей не смотрю практически вообще! Как-то оборвалось...



Валерий Нечаев:



— 7 лет. Спасибо, что были. 07.09.2011. «Локомотив» Ярославль — навсегда.



Никита Корачун:



— Первая встреча 18.09.2005... Последняя 05.09.11....



Елена Полынова:

Все тает тает время, а я тебя все помню



Таким же озорным и молодым.

Жёлтый лист над асфальтом в пике



Самолётом из прошлого,



Наполняется небо до дна,



Как слезами, дождём.



Нам в сентябрьской, унылой тоске



Не вернуть невозможного,



Только правда! И правда одна!



Столько лет её ждём…



Виноваты мы все, что молчим,



Принимаем с приблудою …



Ну а память, она не умрёт,



Будет в небе гореть!



Предоставлено столько причин



Нерадивым Иудою,



Незаконченный в небе полёт



И асфальтная твердь…



Будет ветер гоняться в ночи



На полозьях излюбленных,



Жёлтой шайбой сентябрьской луны



Дни-голы забивать,



И в мерцании тихом свечи



Этих жизней загубленных,



Перебором гитарной струны



Гимн во славу играть…



Авиакатастрофа у Туношны произошла 7 сентября 2011 года. Тогда на взлёте разбился самолёт с командой «Локомотива» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Сразу после катастрофы выяснилось: один из игроков — Иван Ткаченко — долгие годы тайно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больным детям.

