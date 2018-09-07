Вспоминаем любимую команду
Вспоминаем любимую команду

Сегодня — седьмая годовщина страшной авиакатастрофы, в которой погибла вся ярославская хоккейная команда «Локомотив». Тот страшный день уходит всё дальше, но не уходит печаль. Мы попросили читателей 76.ru поделиться своими воспоминаниями о любимой команде и запустили хештег #ЛокомотивЯПомню. Ярославцы откликнулись. Мы публикуем первые фотографии, воспоминания и стихи. Хотите тоже поделиться? Пишите в комментариях под этим материалом или в комментариях под постом с хештегом.

Ярослав Мазур — преданный болельщик «Локомотива»:

— Это фото сделано в 2004 году. Концерт на день пограничника. Мы с Ваней познакомились на этом концерте, после него стали общаться и дружить.

#ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Константин Николаев:

— По дороге в Минск оставили память на белорусском вокзале в Москве.

#ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Евгеша Смирнов:

— А я помню, как они выиграли чемпионат. Я тогда уже болел, но после этого стал болеть более отчаянно за эту команду, мне тогда было 8 лет, и тогда, в 1997 году, они взяли золото... Это был мой первый чемпионат, да еще и попал туда, пролезая через толпу людей, и дядьку какого-то попросил провести по абонементу. С тех пор неразлучен был с ними. Это не просто команда, это большая часть моей жизни была. И нет ни одного дня, когда вспоминая их, не утирал бы слезы. Это сердце нашего города и душа каждого жителя! Всегда помним! Всегда любим!

#ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Юлия Радбиль:

— Помним и любим! И да... Такой команды больше не будет... После этого хоккей не смотрю практически вообще! Как-то оборвалось...

Валерий Нечаев:

— 7 лет. Спасибо, что были. 07.09.2011. «Локомотив» Ярославль — навсегда.

#ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Никита Корачун:

— Первая встреча 18.09.2005... Последняя 05.09.11....

#ЛокомотивЯПомню: ярославцы публикуют личные воспоминания в день памяти погибшей хоккейной команды

Елена Полынова:

Все тает тает время, а я тебя все помню

Таким же озорным и молодым.

Жёлтый лист над асфальтом в пике

Самолётом из прошлого,

Наполняется небо до дна,

Как слезами, дождём.

Нам в сентябрьской, унылой тоске

Не вернуть невозможного,

Только правда! И правда одна!

Столько лет её ждём…

Виноваты мы все, что молчим,

Принимаем с приблудою …

Ну а память, она не умрёт,

Будет в небе гореть!

Предоставлено столько причин

Нерадивым Иудою,

Незаконченный в небе полёт

И асфальтная твердь…

Будет ветер гоняться в ночи

На полозьях излюбленных,

Жёлтой шайбой сентябрьской луны

Дни-голы забивать,

И в мерцании тихом свечи

Этих жизней загубленных,

Перебором гитарной струны

Гимн во славу играть…

Авиакатастрофа у Туношны произошла 7 сентября 2011 года. Тогда на взлёте разбился самолёт с командой «Локомотива» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Сразу после катастрофы выяснилось: один из игроков — Иван Ткаченко — долгие годы тайно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больным детям