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Москвичи займутся нашим мусором. Чем это запахло

5 апреля 2018 19:07
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мусор, Ярославль, мусоропереработка

Ярославль — не свалка для Москвы! С такими лозунгами вышли сегодня коммунисты под окна правительства. Митинговали против ввоза в Ярославскую область столичного мусора. Почуял неладное лидер коммунистов в Ярославской областной думе Александр Воробьёв. Он попросил губернатора объясниться, что происходит в регионе с утилизацией отходов?

Депутат не на шутку обеспокоен тем, что на наши земли повезут мусор из Подмосковья. Ведь уже сегодня у полигона Скоково выстроилась очередь из мусоровозов с московскими номерами. Тема задела за живое многих — по соцсетям загудели «Мы не хотим быть свалкой для столицы». Ведь ещё на слуху отравленные мусорными газами в подмосковном Волоколамске дети. Полигоны Подмосковья закрывают из-за дикой переполненности. Мусор просто некуда девать. Неужели теперь кучи московских отходов повезут в Ярославль?

Московские только машины

Губернатор на вопрос депутата-коммуниста пока не ответил. Вместо него пришлось успокаивать ярославцев его заместителю Андрею Шабалину.

— На территории области в ряде муниципальных образований, в том числе и в Ярославле, работает московская компания «Хартия». Она реализует проекты по уборке областного центра в Дзержинском районе, а также в Угличском, Переславском и Брейтовском районах. Компания московская, на балансе организации новая техника с московскими номерами, — объяснил появление машин со столичными номерами замгубернатора Андрей Шабалин.

То есть это не мусор московский, а машины московские, как бы намекнул чиновник. Сама же столичная компания «Хартия» тем временем работает у нас уже почти год в Угличском районе. Где она заменила мусорные баки на новые и бесшумные. И даже продемонстрировала машину для мытья этих самых баков. Представляете? Не вонючие и противные, а чуть ли не стерильные баки с мусором. Спустя год эта же компания провернула эту работу ещё в нескольких районах, добралась и до Ярославля.

И всё вроде бы неплохо, но крупный московский бизнес начал разворачиваться в Ярославской области как бы невзначай накануне выбора регионального оператора в сфере обращения с отходами.

Оператор придёт и порядок наведёт?

12 апреля в Ярославле выберут одну-единственную компанию, которая выиграет подряд на несколько миллиардов рублей и на восемь лет займётся сферой обращения с отходами.

— У нас сейчас в области работают около 100 компаний, кто вывозит мусор. Региональный оператор станет тем ответственным лицом, кто будет контролировать всю схему утилизации мусора, контролировать другие компании, кто также останется работать в этой сфере, так как одна даже очень большая фирма не сможет вывозить всё. Оператор будет работать с полигонами и следить за их заполняемостью, за сортировкой мусора. За тем, сколько сортировочных станций нам нужно в области, — рассказал Александр Тарасенков, глава комиссии по ЖКХ в Ярославской областной думе. — Да, с оператором поднимется тариф за утилизацию мусора. Сейчас у нас как: управляющая компания собирает сколько-нибудь, ищет фирму, которая подешевле увезёт мусор, хоть в лес, и всё. А будет: новые баки, хорошая техника, сортировка нашего мусора и вывоз на законные полигоны, грамотное захоронение и рекультивация переполненных. По подсчётам, это будет стоить 84 рубля с человека.

Однако депутат считает, что мы сможем и сэкономить на этом обязательном платеже за мусор, если научимся его изначально собирать раздельно ещё в квартире.

— Дело даже не в тарифе, а в том, что мы не сортируем мусор изначально. Ведь после бака и машины, где отходы сжимаются, переработать можно около 10%, — говорит депутат Тарасенков. — Если мы начнём сортировать мусор ещё у себя дома, то будем экономить на его утилизации. Думаю, рано или поздно мы придём к этому.

Извини, подвинься

Вместе с появлением московской компании, которую нахваливают чиновники, в Ярославле в январе этого года закрылся мусоросортировочный завод «Чистый город». Фактически единственный, кто работал с автоматическим конвейером для сортировки. На выходе после переработки на заводе количество отходов уменьшалось в семь раз.

— С 1 января отходы на завод не поступают. В определенный момент управляющие компании отказались везти мусор сюда, назвав сортировку и брикетирование дорогостоящими, — прокомментировали на заводе «Чистый город», который сейчас находится в стадии закрытия. Большинство рабочих уже сократили. — Когда у нас был простой, наши рабочие ходили подработать на другие сортировочные заводы. Так там просто груды мусора свалены, по которым ходят и собирают разные виды вторсырья в мешки.

Правда, уже в марте открылся новый мусоросортировочный завод на улице Базовой в Ярославле. Но этого пока очень мало для города, который производит больше всего мусора в регионе. В будущем, правда, за открытием новых таких заводов будет следить региональный оператор. Платить за это будем мы в тарифе за вывоз и утилизацию мусора. Так или иначе, контролировать эту большую и всё-таки денежную схему в Ярославской области будет кто-то один. И высока вероятность, что это кто-то будет из Москвы.

А мусор-то чей?

Пока мы разбирались в том, кто завладеет нашим мусором и кому мы за это будем платить, наткнулись на территориальную схему распределения отходов в Ярославской области. Чиновники составили огромный план, в котором продумали до 2026 года, сколько мусора из каждого жилого дома придётся вывозить. Цифры интересные.

  1. От 2,4 до 3 кубических метров мусора в среднем за год остаётся после каждого жителя Ярославской области.
  2. 1,8 миллиона тонн отходов в год стекается со всех сфер жизни региона.
  3. 632,091 тысячи тонн мусора в год производят люди. Планируется, что к 2026 году эта цифра сократится всего на 32 тысячи тонн — до 599,97 тысячи тонн отходов в год.

Иначе говоря, фирма, которая будет получать миллиарды за утилизацию, да ещё и нам поднимет тарифы, сократит количество мусора всего на 32 тысячи тонн? Надеемся, что в сфере производственных отходов планы будут более колоссальные.

Волнует только одно всё-таки — обещаний не возить московский мусор ярославцам так никто и не дал.

Анна Елкина
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Фото: Скоково, Александра Савельева, Александр Воробьёв, Правительство Ярославской области , Мусоросортировочный завод "Чистый город"
Продажа авто, мото
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