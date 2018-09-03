В случае дождя велосипедисты решили сократить маршрут

7 сентября ярославские велосипедисты соберутся, чтобы проехать колонной в память о трагически погибших семь лет назад хоккеистах и тренерах «Локомотива».





— Всех желающих ждут на Советской площади в 15:20, а старт велопробега запланирован на 16:05, — рассказали организаторы.



В этом году предусмотрено два маршрута. Основной — от Советской площади до места крушения самолёта ЯК-42 в Туношне, резервный маршрут на случай непогоды — от Советской площади до мемориала «Хоккейное братство» возле «Арены-2000».



Как прошёл день памяти в прошлом году: шесть лет без «Локомотива».

