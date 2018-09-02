Собаку привязали к дереву

Собака стала не нужна. Поэтому её просто привязали к дереву и оставили. У гипермаркета «Лента» на проспекте Фрунзе ярославцы увидели несчастного пса, которого бросили хозяева. По словам охраны магазина, с утра на такси подъехали две женщины и привязали собаку. Они ушли и так и не вернулись. Собака, несколько часов просидевшая на привязи, никого к себе не подпускала. Яросавцы бросили клич во «ВКонтакте» с просьбой помочь забрать животное и найти ему хозяев.



— Собаку забрали на передержку. Спасибо всем за сочувствие, добрые слова и поддержку, — написал в соцсетях ярославец Антон Стобовой, который и разместил пост.



Сейчас псу ищут новых хозяев. А также пытаются разыскать тех, кто так жестоко поступил с бедной собакой.

