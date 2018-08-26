Активисты беспокоятся о здоровом генофонде

Активисты движения «Трезвый Ярославль» дошли до губернатора в своей борьбе с алкоголизмом.



— Мы выдвигаем инициативу о сокращении времени продажи алкогольной продукции — с 9 утра до 22 часов (сейчас с 8 до 23. — Прим. ред.), — заявил в видеообращении представитель движения Алексей Горохов.

С соответствующей бумагой он обратился к губернатору Ярославской области. И видео снял на фоне здания правительства.

Участники движения полагают, что пить меньше мы будем, если алкоголь будет менее доступен.

— Данная инициатива приведет к положительным социальным последствиям — снижении количества ДТП, убийств, грабежей и других преступлений. Это более здоровый генофонд и повышение демографии, — аргументирует Горохов.

В этот раз активисты уступили любителям выпить целый час — в прошлый раз просили не продавать спиртное после девяти.