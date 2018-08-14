Сейчас алкоголь в магазинах можно продавать до одиннадцати часов вечера

Вон из города все алкомаркеты, и табак туда же! И не продавать после девяти вечера. Такие, в некотором роде экстремальные, идеи по отрезвлению России в целом и Ярославля в частности предложили вчера активисты движения «Трезвый Ярославль». Чечню вспомнили (там вообще продажа алкоголя запрещена). Всё из благих, разумеется, намерений. Но не нашли поддержки.



Инициативу свою активисты адресовали в мэрию. Но там к запрету горячительного отнеслись прохладно.



— Запрещать или ограничивать продажу каких-либо товаров мы не можем — это не компетенция мэрии, — сказали в администрации города. — У всех разные полномочия, и этот вопрос не к исполнительной власти.



Не тронул пост трезвенников и законодателей. Собирать внеплановые заседания, чтобы изменить законы, никто не собирается. Да и не положено сейчас — каникулы.



— Никаких инициатив по поводу ужесточения продажи алкогольной продукции сейчас в думу не внесено и в ближайшее время рассматриваться не будет, — уточнил заместитель председателя Ярославской области Павел Исаев.



Читатели портала 76.ru тоже отнеслись к задумке без энтузиазма.



— Активисты историю не читали, — пишет читатель 76.ru. — Проходили мы всё это при Горбачеве. Нужно устранять причины, а не следствие.



— Это профанация, — уверен пользователь интернета под ником Лучик добра. — Можно запретить продажу, можно увеличить цену, можно ввести сухой закон, но пить от этого население не перестанет. Энергию бы этих запрещателей да на копку ям или уборку мусора, цены бы им не было.



А вот в нашей группе во «ВКонтакте» мнения разделились.

Накануне активисты предложили отрезвить страну несколькими способами: ввести в школьную программу уроки трезвости, прекратить в СМИ «информационный террор, программирующий население на самоотравление» и продавать алкоголь и табак в специализированных магазинах за чертой населённых пунктов, а главное — не продавать спиртное с девяти вечера.