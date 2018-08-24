54-летний водитель «Мицубиси» ехал домой

54-летний Михаил, водитель «Мицубиси», который вчера попал в страшное ДТП на окружной дороге, находится в коме третьей степени. Об этом рассказал сын пострадавшего мужчины Иван. Сейчас родственники водителя «Мицубиси» ищут очевидцев аварии.



— Мой отец сейчас в критическом состоянии. Врачи говорят: всё зависит от его организма. Ночью его экстренно прооперировали. Он всю жизнь за рулём: раньше был дальнобойщиком, потом работал водителем рейсового автобуса. Водил очень хорошо, ни одной аварии, — рассказал Иван.



Сразу после ДТП Иван бросился на место аварии. Попасть туда смог не сразу: образовалась огромная пробка. Попав на место трагедии, Ивану удалось пообщаться со вторым водителем.



— Он не пострадал. Но тоже ничего объяснить не может. Говорит, машина выскочила внезапно из-под фуры, — рассказал Иван.



Михаил ехал с работы к себе домой.

Напомним, авария произошла вчера около девяти часов вечера на окружной дороге в Красноперекопском районе. Столкнулись «Мицубиси-Лансер», МАН и микроавтобус «Фольксваген-Крафтер». В аварии больше всего досталось легковому автомобилю — у «Мицубиси» выбило лобовое стекло, расплющило капот и оторвало передний бампер. Столкновение было лобовым.



У одной женщины из микроавтобуса открытый перелом ноги, она сидела у забора. Вторая пассажирка «Фольксвагена» пришла в сознание.



Если вы стали очевидцем аварии, или у вас есть запись с камеры видеорегистратора, свяжитесь, пожалуйста, с Иваном по телефону 8 903 691-62-29.



Отец в критическом состоянии. Родственники пострадавшего в ДТП ярославца ищут свидетелей аварии