Состояние объекта культурного наследия сегодня удручающее

Этому дому уже больше 112 лет. Деревянное здание на улице Володарского, 107а недавно пострадало в сильнейшем пожаре. Здание сильно выгорело изнутри и выглядит теперь печальнее прежнего: кажется, его уже невозможно восстановить.

После ночного пожара начались разбирательства: кто нёс ответственность за дом-памятник, почему он загорелся? Стали известны новые подробности.

— На сайте налоговой есть информация, что собственник здания — фирма «Ярсантехмонтаж» — перестала существовать за две недели до пожара, — рассказывает градозащитница Ольга Мазанова. — Это наводит на разные мысли.

В департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области эту информацию подтвердили. Но сказать, на ком теперь лежит ответственность за объект культурного наследия, не смогли.

— Мы отправили всю информацию в правоохранительные органы. Сейчас разбираются, кто поджог здание, — прокомментировали в областном департаменте.

Это здание некогда принадлежало первой бизнес-леди Ярославля Евпраксии Оловяшниковой. Её семья занималась отливом колоколов. В 1906 году она подарила городу свой дом, чтобы его обустроили под детскую больницу. Это был не единственный её подарок Ярославлю.