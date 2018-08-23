В ДТП пострадал пассажир «Форда»

22 августа в Рыбинске на улице Луначарского столкнулись две иномарки: «Фольксваген» и «Форд». От удара «Фольксваген» вылетел прямо на тротуар и врезался в дом.



— 38-летний водитель «Форда», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил водителю «Фольксвагена», который ехал по главной дороге, — рассказали в УГИБДД по Ярославской области.



Очевидцы ДТП подтверждают: водитель «Форда» был сильно нетрезв. Кстати, был он не один, а с пассажиром.



— Из машины вывалились два пьяных тела и пытались свалить. Парни из офисов в этом здании бежали за ними, задержали и вернули на место ДТП, — рассказал очевидец аварии Никита Иванов.



ДТП в Рыбинске

После ДТП в больницу с травмами попал пассажир «Фольксвагена».

