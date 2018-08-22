Ярославцы живут беднее, чем по официальной статистике

В официальной статистике заявляют, что средняя зарплата ярославцев стремится к 40 тысячам рублей в месяц. И живут жители нашего региона очень хорошо. Однако в реальности дела обстоят не совсем так. Жители Ярославля признались, что им едва хватает денег на жизнь.

43,87% участников опроса 76.ru заявили, что живут от зарплаты до зарплаты. А ещё 27,6% респондентов заявили, что им и вовсе приходится залезать в долги. Лишь 10,95% опрошенных рассказали, что изредка им удаётся откладывать, и на накопленные деньги они смогут прожить месяц-два. Ещё 8% рассказали, что иногда позволяют себе сходить в кафе, и почти столько же участников опроса указали, что имеют хорошую финансовую подушку безопасности.

Всего в голосовании приняли участие 1300 человек.

Кстати, в Ярославльстате отмечают, что свои сбережения ярославцы чаще всего откладывают в депозиты или тратят на расчеты по долгам.