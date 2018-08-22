Александр Куманяев — справа

В управлении ФСБ по Ярославской области сменился начальник. Как стало известно 76.ru, теперь руководить управлением федеральной службы безопасности приехал Александр Куманяев — известный специалист в органах ФСБ.



Александр Куманяев до перевода в Ярославскую область возглавлял управление в Республике Ингушетии, где отметился в громких событиях. Глава УФСБ развернул спецоперацию по поиску членов подпольной группировки на территории Малгобекского района, о чём сообщается на официальном портале республики. Также Куманяев боролся с системой вербовки молодых людей в террористические организации на Северном Кавказе.

Официально нового главу в Ярославской области пока ещё не представляли.

Тем временем в Ярославле не могут найти руководителя двух центральных районов. Что не так с этой должностью, разбирались в материале.