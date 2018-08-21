В городе — дождь и осенняя меланхолия

Наше теплое лето уходит. Сегодня днем шел сильный и по-осеннему грустный дождь. Но дело не в нем. В городе отчетливо чувствуется некая меланхолия и дыхание осени. Захотелось укутаться в свитер и налить горячего чая. Август медленно, но верно превращается в сентябрь. И всё-таки грустить мы не будем. Впереди волшебная осенняя пора. Лучше насладимся особой атмосферой ускользающего лета.

На пляжах теперь пусто...

...и на летних верандах кафе гуляет лишь ветер

Горожане уже утеплились

Осенний, но еще теплый ветер треплет волосы

Листва уже начала желтеть

Осень признается нам в любви. Что ж, придется и нам ее вновь полюбить...

Летняя жара отступила. На Кирова теперь не так многолюдно

Рябина уже созрела

А яркие бархатцы будут радовать до октября