Из Ярославля уходит лето: 11 немного грустных фото
21 августа 2018 21:21
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Наше теплое лето уходит. Сегодня днем шел сильный и по-осеннему грустный дождь. Но дело не в нем. В городе отчетливо чувствуется некая меланхолия и дыхание осени. Захотелось укутаться в свитер и налить горячего чая. Август медленно, но верно превращается в сентябрь. И всё-таки грустить мы не будем. Впереди волшебная осенняя пора. Лучше насладимся особой атмосферой ускользающего лета.
Фото: Александра Савельева
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