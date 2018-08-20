Экстренное предупреждение: на Ярославскую область обрушится ветер, ломающий деревья
20 августа 2018 17:55
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Лето окончательно уходит. В ближайшие сутки, по данным ярославского центра гидрометеорологии, обрушатся дожди с сильными порывами ветра.
В отдельных районах пройдут мощные ливни, а холодные порывы северо-западного ветра могут ломать ветки деревьев и даже тонкие деревья целиком. Усиление ветра ожидается с вечера 20 августа до вечера вторника до 15-18 местров в секунду.
Кроме этого, завтра ночью температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, а в среду до рекордных +3 градусов тепла. Днём воздух ещё будет прогреваться до +20..+22 градусов.
Фото: Александра Савельева
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