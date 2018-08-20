В районах Ярославской области вечером будут бушевать ветра

Лето окончательно уходит. В ближайшие сутки, по данным ярославского центра гидрометеорологии, обрушатся дожди с сильными порывами ветра.

В отдельных районах пройдут мощные ливни, а холодные порывы северо-западного ветра могут ломать ветки деревьев и даже тонкие деревья целиком. Усиление ветра ожидается с вечера 20 августа до вечера вторника до 15-18 местров в секунду.

Кроме этого, завтра ночью температура воздуха опустится до +7...+12 градусов, а в среду до рекордных +3 градусов тепла. Днём воздух ещё будет прогреваться до +20..+22 градусов.