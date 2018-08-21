Руководство больницы не комментирует случившееся

В Ярославле следователи закончили разбираться с уголовным делом в отношении 36-летнего врача-эндоскописта из «Дорожной клинической больницы». Его обвиняют в смерти пациентки по неосторожности.



— Из материалов дела следует, что врач не провел сбор анамнеза пациентки, не сопоставил сведения с данными, имеющимися в медицинской документации и принял решение о проведении операции «эндоскопическая папиллосфинктеротомия» при отсутствии показаний к её проведению, то есть допустил существенные дефекты оказания медицинской помощи, — рассказали в Ярославском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Следователи также выяснили, что во время операции медицинский работник повредил пациентке поджелудочную железу. Из-за этого женщине стало хуже, и в итоге она умерла.



— Мы собрали достаточную доказательственную базу и направили дело в суд, — уточнили следователи.



Руководство больницы предпочитает не вспоминать произошедшее.



— Без комментариев, — сказал по телефону корреспонденту 76.ru директор «Дорожной клинической больницы» Андрей Чистяков и положил трубку.



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