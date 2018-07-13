Женщина признала свою вину

Сегодня в Санкт-Петербурге осудили врача-педиатра из Ярославля. Ирину Страшинскую обвинили по статье «Причинение смерти по неосторожности».



По данным следствия, 10 января Ирина с несовершеннолетним сыном, у которого бал сахарный диабет 1-uj типа, приехала в Санкт-Петербург. Врачи прописали мальчику инъекции инсулина, но Ирина решила не делать ему уколы с гормоном поджелудочной железы, а лечить сына с помощью нетрадиционных методов восточной медицины.



В соцсетях у женщины есть группа, в которой она предлагает сеансы массажа для детей и взрослых, а также проявляет интерес к эзотерике.



— Ирина приехала в Санкт-Петербург, чтобы лечить сына от имеющейся у нег болезни с помощью массажа и дыхательной гимнастики, — рассказали в объединённой пресс-службе судов Санкт-Петербурга. — Страшинская не вводила ребёнку ежедневные инъекции гормона поджелудочной железы, дозировка которого была назначена ему врачами. Отмена введения инсулина привела к абсолютной инсулиновой недостаточности у мальчика с развитием у него диабетической кетоацидотической комы, что привело к смерти.



Мальчик умер 13 января в комнате хостела.

Женщина окончила Ярославскую Государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия» и, по мнению суда, обладает специальными знаниями в области детской медицины. Учитывая то, что у Ирины двое несовершеннолетних детей, ранее она не была судима, вину она признала полностью и раскаялась в содеянном, суд приговорил её к исправительным работам сроком на 10 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства.



В Ярославле есть фонд, который помогает детям со страшными диагнозами. О том, как жить, если узнали о страшной болезни, как вести себя родным больного и мамам, чьим детям жизнь вынесла приговор, мы поговорили с директором фонда Ольгой Канавиной, которая прошла через свой личный ад.