Артём Колпаков с семьёй переехал в село Ярославской области

— По полям, по полям синий трактор едет к нам! — напеваю привязавшуюся детскую песенку. А что еще напевать, когда едешь в гости к музыканту и композитору, написавшему музыку к самому, пожалуй, популярному отечественному видео для детей на ютьюбе Артёму Колпакову. Шутка ли, развивающий мультик про синий трактор набрал больше трёхсот миллионов просмотров. А казалось бы, ничего мудрёного. По полям, действительно, едет синий трактор и везёт разных животных. Их по голосам малыш и должен угадать. Дети от мультика пищат! Можно поставить ребенку эту песенку и всё, мама свободна — дитё так и будет заворожено подпевать маленькому синему трактору. А автор, столичный композитор, заработав на рекламе в Youtube, взял да и… переехал в село в Ярославской области. Корреспонденты 76.ru съездили в гости к этому повелителю детей.

Дом на холме



Светлый дом на самой верхней точке небольшого посёлка в Переславском районе семья купила три года назад, когда решила уехать из Москвы.



— Приезжали в Переславль на день рождения к подруге и влюбились в это место, — рассказала жена Артёма Вероника. — Потом сами ещё приезжали. Дочке Агате было тогда полгода. Она проспала четыре часа. Для нас это был шок, никогда она так долго не спала. Я даже напугалась немного, стала тормошить её. В конце концов, решили купить здесь землю. Около года приезжали на выходные, жили в вагончике, Артём ещё и в палатке здесь пожить успел. Дом построили, теперь на лето сюда уезжаем, большую часть времени здесь проводим. В этом году дочь в школу идёт, долго думали, куда её отдать. Решили всё же в Подмосковье.

В доме все двери нараспашку, по комнатам гуляет ветер, периодически с улицы залетают бабочки, с одной стороны из окон виден посёлок, с другой до горизонта — поля и леса.



— Красиво. А не скучно?



— С детьми не до скуки!

На участке несколько парников. Супруги там выращивают перцы и томаты

Синий трактор vs красная машинка



Первым делом решаю узнать то, что не даёт мне покоя с момента просмотра детского мультика.



— Почему «Синий трактор»?

На втором этаже студия, в которой Артём записывает песни

— Это вопрос к моему компаньону, продюсеру проекта Артуру Днепровскому. Он выбирал название для канала — «Красная машинка» или «Синий трактор». Мы конъюнктурно подошли к этому вопросу. Дело в том, что у мультиков про машинки и технику очень большие рейтинги, вот мы и решили эту тему использовать. Даже с точки зрения благозвучия «Синий трактор» выиграл у «Красной машинки», да ещё и оказался ближе Артуру — он из Новосибирска и в детстве часто катался на тракторе. Сейчас нам помогает реальный синий трактор — приезжает вспахивать поле.

Восемь тысяч долларов за мультики



— Триста миллионов просмотров! С ума сойти. Все знакомые, как слышат название мультика, говорят: «О да, мой сын (дочь, племянник, друг сына племянника) посмотрели его тысячу раз! Почему детям так понравилось?



— На тот момент не было практически ничего в русском ютьюбе для детей, кроме советских мультиков и несколько современных, но некачественных продуктов. Мы сразу сделали ставку на качество. Попали в целевую аудиторию. Моя дочь тогда как раз была в возрасте нашей аудитории — 3–5 лет, поэтому я представлял, что надо детям, и как с ними надо общаться.



Из дома, стоящего на холме, видно всё село

— Мы все песни проверяем на фокус-группе, — включается в беседу Вероника. — Собираем детей родственников и друзей и смотрим, насколько заходит песня.



— Написание музыки для детского канала ваш основной источник дохода?

Маленькая племянница Артёма песенку про синий трактор знает наизусть

— Да.



— И сколько?



— Сложно сказать, около восьми тысяч долларов. В этом нет стабильности: лето — дохлый сезон, а к новому году наоборот. Ютьюб хорош тем, что не надо самому искать рекламу, всё это делают за тебя, можно сосредоточится на творчестве. Плюс там стараются следить за аудиторией роликов и подбирать соответственную рекламу.



— А трудится вас сколько?



— Постоянно трое: я, Артур и аниматор Алексей Леон. Бывает, что мы прибегаем к помощи фрилансеров: музыкантов, художников, аниматоров, иногда поют жена Вероника, дочь Агата. В музыке у нас семейный подряд.



В студии есть все необходимые инструменты

Детям нужен движ



— Были провальные песенки?



— Смотря что считать провалом. Есть у нас колыбельная, у неё очень мало просмотров по сравнению с другими видео, но больше всего хвалебных комментариев. Мы понимаем, почему так происходит. Ребёнок сам не станет её слушать, потому что она умиротворяющая, а ребёнку нужен движ. Ставят её родители, и действует колыбельная, судя по отзывам, безотказно.



Дом построили два года назад

Кузнечики подпевают



Мы поднимаемся по деревянной лестнице, на ступенях которой сидят мягкие игрушки, на второй этаж. Здесь в небольшой комнате целая звукозаписывающая студия. На стене висят гитары, укулеле, стоят несколько синтезаторов, большие колонки.



— Как-то поменялись бытовые привычки с переездом? Можете позволить себе проспать до обеда, ведь не надо бежать к девяти на работу?



— Разве поспишь с детьми! — говорит Вероника. — Агата у нас в шесть утра встаёт и всех будит.



— С переездом, конечно, многое меняется, — говорит Артём. — Когда есть свободный график, человек может себе позволить прерваться. Но всё равно есть какие-то обязанности. Я иногда и ночами работаю, чтобы успеть сдать в срок.



— Домашние не мешают?



— Мешают, конечно. Выгоняю их на улицу, — смеётся Артём. — Недавно при прослушивании записанной музыки обнаружил стрекотание кузнечиков в партии гитары — забыл закрыть окно, когда записывал.

В гости к семье часто приезжают родственники

— Люди обычно рвутся в Москву, а вы оттуда. Почему так?



— У меня был такой пиетет перед Москвой, пока я туда в 2002 году не переехал из Владикавказа. Я быстро понял, что жизнь в Подмосковье мне гораздо больше нравится, чем в самом городе. Может, потому что вырос в небольшом городе, привык к размеренному образу жизни. Сейчас тут огородом занимаюсь. Перец — моя страсть! Газон посадил — изумрудный. Может, даже собаку или кошку заведём.



— Не скучаете по людям, тусовкам?



— Меня ничто не сдерживает. Заскучал — сел в машину, поехал. Есть люди, которые не представляют жизни без тусовок, но мне хватает моего круга общения, друзья могут и ко мне приехать или я к ним.

На большом крыльце стоят горшки с цветами и большой чан с водой, в котором дочь и племянница Артёма запускают кораблики

На прощанье Артём дуэтом с маленькой племянницей исполняет нам свою знаменитую песню про синий трактор. Дочь отказывается. Несмотря на то, что голос Агаты звучит в нескольких мультиках, петь перед незнакомыми людьми девочка стесняется.



А поехав обратно в редакцию, думаю: ведь какие простые вещи могут принести такую удачу, если слышать своих собственных детей.

Теперь Артём придумывает песни под стрекот кузнечиков

Большие города притягивают молодежь. Ярославцы уезжают за признанием, престижной работой, высокой зарплатой, но... возвращаются. Шесть историй людей, приехавших в Ярославль из мегаполисов.