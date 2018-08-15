В Ярославле закроют парк аттракционов на острове Даманском. Об этом сообщила администрация парка на официальной странице.
— Мы приносим самые искренние извинения, вынуждены вас огорчить. 25 августа парк на Даманском острове работать не будет. Он закрывается всего на один день, — уточнили в администрации.
Уже 26 августа — в последнее воскресенье лета — аттракционы и парк снова будут работать.
Неделю назад в парке из-за нарушений остановили работу двух аттракционов и кафе.
Фото: Городской парк / vk.com
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