Казаки и священнослужители блокируют центральные улицы города

В воскресенье в Ярославле пройдёт необыкновенный крестный ход. Шестичасовой. По центру года будут ходить казаки. С иконами, женами и детьми. Так шесть часов и будут ходить. В мэрии даже выпустили предупреждение – возможны затруднения движения. То есть грядёт что-то грандиозное.



Водитель, потерпи



Многих водителей возмущает решение перекрывать дороги из-за казачьего крестного хода

Казаки объяснили: крестным ходом отметят День памяти венценосного великомученика цесаревича Алексея. А завершится всё литургией, где казаки помолятся об уменьшении абортов. Может быть, кому обыкновенному и странно, чего это казаки вдруг против абортов. Но сами они считают, что обязаны высказаться именно на эту тему.



— Мы выражаем несогласие с тем, что аборты делают по обязательному медицинскому страхованию, — говорится в сообщении ярославского казачьего войска. — Получается, что в убийстве нерождённого ребёнка участвует государство.



Казаки пригласили присоединиться к крестному ходу всех ярославцев. А заодно взять с собой своих детей. Водителям же рекомендовали просто потерпеть.



Казачок засланный



Илья Семенов ходит и на шествия - с мэром на Первомай.

Пока разбирались, почему казаки воюют с абортами, выяснилось, что внутри войска вообще полная неразбериха. Не вполне понятно, кто зовёт ярославцев на акцию.



Атаман ярославских казаков Илья Семёнов рассказал, что их организация не имеет никакого отношения к проведению крестного хода.



— Я тоже против абортов, но мы не устраиваем подобного, — говорит Семёнов. — Крестный ход решил «замутить» атаман-самозванец Сергей Розов, которого с позором два года назад выгнали из казачества, после того, как он написал на нас заявление в прокуратуру. Чем менее масштабна человеческая личность, тем больших фанфаров ей хочется. Вот и Сергей Викторович хочет, чтобы перед ним перекрывали улицы.

Крестный ход будет проводить атаман Сергей Розов

Разобраться с тем, какой атаман настоящий, а какой нет, оказалось непросто. Оперативный дежурный «Центрального казачьего войска» официально заявил, что атаман в Ярославле — Сергей Розов. А сам Розов недоумевает, с чего вдруг его окрестили самозванцем.



— Илья Семёнов — это мой бывший водитель, которого я привёл в городское казачество, — сказал другой атаман ярославских казаков Сергей Розов. — Он корчит из себя великого и могучего, но легитимность идёт от меня. А он пусть себя хоть президентом, хоть папой римским называет.



В тоже время Розов и похвалил Семёнова. Говорит, что он со своими людьми патрулирует вокзалы, а это — хорошее дело.



Врачи не поняли волнений



Многие считают, что крестный ход никак не повлияет на рождаемость

В общем, что за казаки зовут протестовать против абортов и почему им разрешают для этого перекрывать улицы непонятно, но ясно одно – и настоящие, и самозванцы – все против такого прерывания беременности. Услышат ли их ярославские женщины?



— Не думаю, что гуляющие по городу казаки с иконами как-то могут повлиять на решение женщин об аборте, — уверена Анна Скворцова - мать двоих детей, прервавшая третью беременность. — Только зря дороги перекроют.



Высказывают свой скепсис по этому поводу и врачи. Они считают, что аборт — это личное дело каждого.



— Не нужно думать, что аборты делают всем подряд, как на конвейере — у нас есть свои методики, мы работаем с будущими мамами, говорим с ними, — рассказали в гинекологическом отделении 7-й городской больницы.



В департаменте здравоохранения и вовсе не хотят говорить об этой акции. Но, хоть и сухо, отвечают на вопросы, подчёркивая, что не выступают ни за, ни против казачьего крестного хода.



— Мы не можем давать оценку хорошо это или нет, - говорят чиновники. — Это должно делать общество.



На этот раз власти решили отмолчаться и не присоединились к акции казаков

Акция пройдёт 12 августа и будет долгой — с 10 утра до четырёх часов дня. Не проехать будет на участках: Октябрьский переулок, Южный переулок, Которосльная набережная, площадь Челюскинцев, улица Революционная, Советская площадь, улица Нахимсона, улица Андропова, улица Трефолева, улица Первомайская, Первомайский бульвар, Красная площадь, проезжая часть Семеновского моста, Волжская набережная, улица Суркова.



Дороги в центре города перекроют на шесть часов

За и против

Каждый раз, когда речь заходит об абортах, всегда находятся яростные защитники и противники. Не исключением стати и сотрудники нашей редакции.



«Моё тело – не ваше дело»

Редактор портала 76.ru Ольга Прохорова:



— Здесь можно много говорить о том, что женщина, решившая сделать аборт, найдёт способ это сделать. Можно вспоминать ужасные истории про забеременевших от насильников девочек. Но я против запрета абортов по другой причине, хотя беру в расчёт и первые две. Люди, которые пропагандируют такие вещи, просто увязли в домостроевских понятиях и укрылись сверху теплым религиозным одеялком. Видимо, им просто так легче - переложить всю ответственность за жизнь на бога и судьбу, используя примитивные представления о роли женщины. Очевидно, что лишая женщину выбора рожать или не рожать, такие люди лишают её и выбора собственной жизни. Лишают свободы воли. Свободы жить так, как человек полагает нужным. Свобода распоряжаться собственным телом — одна из важнейших. Ведь женщина, решившаяся на аборт (а это, извините, не стрижку сменить, это страшно и опасно для здоровья), не только пользуется этим правом на выбор, но и берёт на себя ответственность — перед самой собой, а не перед казаками с иконами. Так что, уважаемые борцы за нравственность, держите дистанцию. Моё тело — моё дело.



«Имейте смелость брать ответственность»

Офис-менеджер Алёна Коротченкова:



— Если не хочешь иметь детей или на данный момент нет возможности их содержать, нужно об этом беспокоиться заранее и предохраняться. В том, что взрослые люди не думают, ребёнок не виноват. Если ты заранее не принял мер, чтобы беременность не наступила, то будь добр отвечать за свои действия и нести ответственность. Плюс во время абортов может всякое случиться, от ошибки врачей никто не застрахован, да и просто невозможно предугадать, как отреагирует организм на подобного рода вмешательство. Некоторые женщины потом и вовсе остаются бесплодными, а другие борются с побочными заболеваниями. И вообще, лишать кого-то жизни — это великий грех.



О запрете абортов говорят давно: и здесь много как сторонников, так и противников

В Ярославской области по два раза в год проходят антиабортные «дни тишины»: 11 января — в день памяти мучеников Вифлеемских младенцев и 1 июня – в день защиты детей. В эти даты православные устраивают массовые сходы в храмах и на улицах города, а департамент здравоохранения просит врачей уделять особое внимание абортам. Но всё не доходит до крайности и докторам не запрещают прерывать беременность, оставляя больницам право отказаться от «дня тишины».