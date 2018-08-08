Центр Ярославля перекроют казаки с иконами: где будет не проехать
8 августа 2018 07:29
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В Ярославле 12 августа крестным ходом пройдут ярославские казаки. Акция будет долгой — с 10 утра до четырёх часов дня. Поэтому мэрия города предупреждает: возможно затруднение движения.
— Трудно будет проехать на участках: Октябрьский переулок, Южный переулок, Которосльная набережная, площадь Челюскинцев, улица Революционная, Советская площадь, улица Нахимсона, улица Андропова, улица Трефолева, улица Первомайская, Первомайский бульвар, Красная площадь, проезжая часть Семеновского моста, Волжская набережная, улица Суркова.
Фото: Ярославское казачество/Vk.com
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