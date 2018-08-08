В ДТП пострадали женщина и девочка

Опять по вине недобросовестных водителей страдают ни в чём не повинные люди.



Сегодня в 13:37 в Первомайском районе произошло ДТП. По предварительной информации, 56-летний водитель «Ивеко-Дейли» врезался в «Мазду», которая остановилась на красный сигнал светофора. Удар был настолько сильный, что «Мазду» отбросило вперёд, и она въехала в прицеп впереди стоящей машины «Субару».



— В результате ДТП пострадали пассажиры автомашины «Мазда»: жители Архангельской области — 27-летняя женщина и двухлетняя девочка. Обеим на месте происшествия оказана медицинская помощь, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Ранее мы рассказывали о другом ДТП в Ярославской области: до приезда медиков мама утешала дочь на обочине.

