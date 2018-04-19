До кого долетит мусорный ветер: бывший эколог «Скоково» — о ситуации на полигоне

Чем грозит нам полигон «Скоково»?

Грозит ли ярославцам неприятный странный запах, какой почувствовали жители Волоколамска перед массовым отравлением детей? Этим вопросом задавались многие, кто вышел вчера на несанкционированный митинг в центре Ярославля. Кто-то пришёл в защитных масках и противогазах.

76.ru составил карту, указав ближайшие жилые дома к полигону, а также скорость, с которой неприятный запах может долететь до ярославцев при самом спокойном ветре.

Нам удалось пообщаться с бывшим заместителем директора по экологии полигона «Скоково», который объяснил, существует ли вообще подобная угроза, и чего нам стоит опасаться на самом деле.

— По выбросам в воздух у полигона проблем нет, я сам замерял раз в квартал, когда на нём работал. А я 12 лет здесь провёл, — рассказывает Александр Большаков. — Более того, газы, которые выделяются, можно использовать на производстве: это метан и углекислый газ. Вбить трубы в полигон, откачивать компрессором, почистить — и готово, прибыль можно получать. Тот же метан, которого образуется до 3000 тонн, можно на ТЭЦ по соседству поставлять.

— То есть экологических угроз от «Скоково» — нет?

— Если бы вы меня спросили о воде... 100 тысяч кубов стоков ежегодно поступает в реку Нора, а оттуда в Волгу, — продолжает Александр Большаков. — Там же миллионы ртутных термометров захоронены на полигоне, ртуть из них вытекла, прореагировала с органическими остатками — картофельной кожурой или арбузными корками. В таких случаях образовывается соединение, которое вызывает у человека потерю интеллекта и памяти. Из-под крана воду пить нельзя. С такими стоками её потом не очистить никак, даже святым крестом.

— Есть ли очистные сооружения у полигона?

— Есть. В 2013 году суд нас обязал делать очистку стоков для нормативов. Я целый год бегал, искал возможности построить очистные сооружения. И мы их построили. Оставалось только наладить работу, химикатов купить — полгода и они были бы запущены. Но мне пришлось уйти, не ужился я с новыми директорами полигона. У меня пенсия уже была в кармане, нервы тратить не хотелось.

— Как, по вашему мнению, на ситуацию на полигоне повлияет ввоз московского мусора в размере 200 тысяч тонн?

— С учётом, что туда также поступают отходы из Ярославля и области, год-два — и нужно будет закрывать и рекультивировать полигон. Переборка этого мусора уже бесполезное дело. Там же каждый слой двухметровый укрыт землёй. А когда полигон придётся закрывать, то нужно будет укрыть ещё слоем земли и оставить перегнивать. Лет сто будет гнить.

Сегодня, на следующий день после митинга, в Ярославле создали координационный совет. «Мусорная оборона» станет своеобразным штабом, в котором объединятся активисты. А на сам полигон сегодня выехали экологи и врачи, чтобы обследовать ситуацию.

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Сегодня заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.