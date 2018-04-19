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До кого долетит мусорный ветер: бывший эколог «Скоково» — о ситуации на полигоне

19 апреля 2018 17:24
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Ярославль, Скоково, мусорный скандал

Грозит ли ярославцам неприятный странный запах, какой почувствовали жители Волоколамска перед массовым отравлением детей? Этим вопросом задавались многие, кто вышел вчера на несанкционированный митинг в центре Ярославля. Кто-то пришёл в защитных масках и противогазах.

76.ru составил карту, указав ближайшие жилые дома к полигону, а также скорость, с которой неприятный запах может долететь до ярославцев при самом спокойном ветре.

Нам удалось пообщаться с бывшим заместителем директора по экологии полигона «Скоково», который объяснил, существует ли вообще подобная угроза, и чего нам стоит опасаться на самом деле.

— По выбросам в воздух у полигона проблем нет, я сам замерял раз в квартал, когда на нём работал. А я 12 лет здесь провёл, — рассказывает Александр Большаков. — Более того, газы, которые выделяются, можно использовать на производстве: это метан и углекислый газ. Вбить трубы в полигон, откачивать компрессором, почистить — и готово, прибыль можно получать. Тот же метан, которого образуется до 3000 тонн, можно на ТЭЦ по соседству поставлять.

— То есть экологических угроз от «Скоково» — нет? 

— Если бы вы меня спросили о воде... 100 тысяч кубов стоков ежегодно поступает в реку Нора, а оттуда в Волгу, — продолжает Александр Большаков. — Там же миллионы ртутных термометров захоронены на полигоне, ртуть из них вытекла, прореагировала с органическими остатками — картофельной кожурой или арбузными корками. В таких случаях образовывается соединение, которое вызывает у человека потерю интеллекта и памяти. Из-под крана воду пить нельзя. С такими стоками её потом не очистить никак, даже святым крестом. 

Всё по мусорной теме в Ярославле.

— Есть ли очистные сооружения у полигона? 

— Есть. В 2013 году суд нас обязал делать очистку стоков для нормативов. Я целый год бегал, искал возможности построить очистные сооружения. И мы их построили. Оставалось только наладить работу, химикатов купить — полгода и они были бы запущены. Но мне пришлось уйти, не ужился я с новыми директорами полигона. У меня пенсия уже была в кармане, нервы тратить не хотелось.

— Как, по вашему мнению, на ситуацию на полигоне повлияет ввоз московского мусора в размере 200 тысяч тонн? 

— С учётом, что туда также поступают отходы из Ярославля и области, год-два — и нужно будет закрывать и рекультивировать полигон. Переборка этого мусора уже бесполезное дело. Там же каждый слой двухметровый укрыт землёй. А когда полигон придётся закрывать, то нужно будет укрыть ещё слоем земли и оставить перегнивать. Лет сто будет гнить. 

Ранее 76.ru публиковал большое интервью, в котором объяснялись и другие причины, почему вода из-под кранов опасна для ярославцев

Сегодня, на следующий день после митинга, в Ярославле создали координационный совет. «Мусорная оборона» станет своеобразным штабом, в котором объединятся активисты. А на сам полигон сегодня выехали экологи и врачи, чтобы обследовать ситуацию. 

История с московским мусором развернулась после того, как ярославские коммунисты увидели — на полигон «Скоково» едут мусоровозы с московскими номерами. Областное правительство признало, что прорабатывается вопрос о размещении у нас столичных отходов. Аргументируют тем, что регион получит внушительный транш в 500 миллионов рублей. Идут разговоры и о том, чтобы поставить на «Скоково» эколабораторию. Сегодня заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов уточнил — эта помощь столице временная — складировать московский мусор обещают не больше года.

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева, Полина Авдошина
Продажа авто, мото
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