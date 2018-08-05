Накануне старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги в ярославский «Локомотив» пришли несколько новых игроков. Представляем новичков команды.

Одним из новичиков «Локомотива» стал нападающий Давид Деарне

Давид Деарне

Центральный нападающий с достаточно небольшими габаритами подписал однолетний контракт с «Локомотивом». Сезон 2017–2018 провел в команде «Нью Джерси Дэвилз» в Национальной хоккейной лиге, где в 71 матче набрал 28 очков (6+22) при показателе полезности «-22»





Степан Санников



Бывший игрок новосибирской «Сибири» подписал контракт с ярославцами до 2021 года. В прошлом сезоне нападающий набрал 26 очков (10+16) в 50 играх. Показатель полезности «-4».



Александр Салак



Чешский партнёр Степана Санникова в «Сибири» тоже перешёл в «Локомотив». В предыдущем сезоне вратарь провёл 37 игр. По статистике, он отразил 891 бросок по воротам и пропустил 81 шайбу.





Николай Аверин (обмен)



Защитник подписал двусторонний контракт с командой до 2020 года. В хабаровском «Амуре» провёл 25 игр, отметился одной голевой передачей (0+1) при показателе полезности «-3».



Кирилл Капустин (обмен).



Нападающий начал подготовку к сезону 2017–2018 с «Локомотивом», но, не сыграв ни матча, был обменян в Тольятти. За 50 игр в «Ладе» набрал 26 очков (13+13). Показатель полезности за сезон «-4».

