Юлия работала тренером по фитнесу

С фотографии на нас смотрит такая красивая, жизнерадостная девушка. Её жизнь оборвалась в один момент. Юлия погибла по вине пьяного водителя, который на «Фольксвагене» выехал на встречку и врезался в машину «Киа», где сидели трое: Юля и двое её друзей.



27-летняя Юлия от сильного удара погибла на месте. 26-летний водитель «Киа» и ещё одна его пассажирка с травмами доставлены в больницу.



— Установлено, что водитель «Фольксвагена» был в состоянии алкогольного опьянения, — пояснили в УМВД по Ярославской области.



Красавица Юлия помогала и другим девушка стать лучше: она работала в одном из фитнес-клубов тренером. Её подопечные уже знают о страшном горе. В фитнес-клубе отменили все занятия, которые вела девушка.



Юля всегда улыбалась

— О, Господи! Какое горе! Всем только сил, даже слёз сдержать не могу... Какая была чудесная радостная девочка, — написала Анна Усенко.



Смерть Юли стала настоящим шоком для всех её друзей.



Прощание с Юлией состоится 3 августа

— Родителям сейчас очень тяжело пережить это горе, — говорит друг семьи Денис.



— 1 августа прервалась жизнь молодой, красивой, жизнерадостной, любящей жизнь девушки. Прощание состоится 3 августа в 12:00 на Леонтьевском кладбище, — рассказали друзья Юлии.



В отношении водителя «Фольксвагена» возбудили уголовное дело. Он задержан. Как стало известно 76.ru, мужчина впервые попался пьяным за рулём.

