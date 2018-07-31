ЧП произошло в районе железнодорожной станции в районе Пассажирской улицы

Вчера около шести часов вечера произошло ЧП на железной дороге в Рыбинске. На станции в районе Пассажирской улицы с рельсов сошёл маневровый тепловоз.



— Произошедшее никак не повлияло на движение как пассажирских, так и грузовых составов, — пояснили в управлении Северной железной дороги. — Никто из людей не пострадал. Тепловоз на место вернул аварийный поезд.



Более серьёзное ЧП произошло на автомобильной магистрали. На трассе М-8 грузовик снёс надземный пешеходный переход. Движение между Москвой и Ярославлем парализовано.

