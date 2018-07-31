В Ярославской области тепловоз сошёл с рельсов: как ЧП повлияло на движение поездов
31 июля 2018 13:27
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Вчера около шести часов вечера произошло ЧП на железной дороге в Рыбинске. На станции в районе Пассажирской улицы с рельсов сошёл маневровый тепловоз.
— Произошедшее никак не повлияло на движение как пассажирских, так и грузовых составов, — пояснили в управлении Северной железной дороги. — Никто из людей не пострадал. Тепловоз на место вернул аварийный поезд.
Более серьёзное ЧП произошло на автомобильной магистрали. На трассе М-8 грузовик снёс надземный пешеходный переход. Движение между Москвой и Ярославлем парализовано.
Фото: Подслушано в Рыбинске/Vk.com
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