Парализовано движение между Москвой и Ярославлем: хроника дня

В Московской области на 31-м километре трассы М-8 самосвал снёс надземный пешеходный переход. Из-за этого ДТП движение в сторону Ярославля по трассе парализовано.



— Пробки здесь просто невероятные, — передаёт с места происшествия сотрудник 76.ru Любовь Левская. — Бывалые автомобилисты говорят, что до вечера в сторону Ярославля будет не проехать. Лучше даже и не стоит пытаться.



В пресс-службу управления МВД по Московской области говорят, что если очень надо, то можно объехать место ЧП по Осташковскому шоссе, а также через Королев и Ивантеевку. Но, согласно данным сервиса Яндекс.Карты там тоже сейчас огромные пробки.



ДТП произошло на трассе М-8 в районе Ивантеевки

В МЧС, сообщают, что погибших и пострадавших нет. Тем временем в столичных СМИ появилась первая информация об одном раненом человеке. Кто он и насколько серьёзные у него травмы, пока не сообщается.



13:23

На трассе М-8 на подъезде к Москве пока вот такая «красота».

13:20

Росавтодор сообщает: начали ликвидировать последствия ДТП. Уже демонтировали барьерное ограждение. Движение переключили частично на региональную дорожную сеть. Проезд по следующим маршрутам:

