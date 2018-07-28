Сотрудники Росгвардии нашли девушку, отобравшую у ребёнка велосипед

У 9-летнего мальчика незнакомка украла велосипед, когда он вечером катался на 2-м Брагинском проезде. На место быстро приехали сотрудники вневедомственной охраны. Ребёнок описал им, как выглядела девушка.



— После непродолжительных поисков похитительницу нашли в соседнем дворе, — рассказали в Росгвардии. — 23-летняя девушка была пьяна.



Велосипед вернули его маленькому владельцу, а девушку передали в полицию.



Зимой сотрудники ОМОНа спасли мальчика, провалившегося под лёд.

