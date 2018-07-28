Росгвардейцы помогли 9-летнему мальчику вернуть велосипед
28 июля 2018 13:05
1 242 1
У 9-летнего мальчика незнакомка украла велосипед, когда он вечером катался на 2-м Брагинском проезде. На место быстро приехали сотрудники вневедомственной охраны. Ребёнок описал им, как выглядела девушка.
— После непродолжительных поисков похитительницу нашли в соседнем дворе, — рассказали в Росгвардии. — 23-летняя девушка была пьяна.
Велосипед вернули его маленькому владельцу, а девушку передали в полицию.
Зимой сотрудники ОМОНа спасли мальчика, провалившегося под лёд.
Фото: Рогвардия/Vk.com
Если вы стали очевидцем интересного события, пришлите фото и видео на почту редакции 76@rugion.ru