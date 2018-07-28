Цветные волосы, красные линзы, ирокезы и Харли Квинн: под Ярославлем прошёл первый день «Доброфеста»
На территории аэродрома Левцово под Ярославлем прошёл первый день музыкально фестиваля «Доброфест». К вечеру пятницы, чтобы послушать любимые и новые группы, приехало несколько тысяч человек. Люди курсировали между Зелёной сценой, где выступают известные музыканты, и Красной, где играют молодые группы.
Некоторые гости в эпатажности даже переплюнули исполнителей. На фестиваль приехали не только с ирокезами и покрашенными во все цвета радуги волосами, некоторые продумали свой образ до мелочей. На поле встретилась готическая дама с красными линзами в глазах и злодейка из комиксов Харли Квинн.
Какие группы приехали на фестиваль и расписание их выступлений.