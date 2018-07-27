Жители Рыбинска любят Басту и Нюшу

Кто-то любит классику, другие рок, а третьи не прочь и поп-музыку послушать. Каких исполнителей чаще всего слушают жители Ярославской области, узнал блогер Данила Грибов, проведя свою аналитику.

Выборку он сделал по жителям Рыбинска, которые часто пользуются сетью «ВКонтакте».

— В мою выборку попали чуть больше 16 тысяч человек, которые в последние 3 месяца активно пользовались соцсетями, — оставляли комментарии и лайки, делали репосты, — рассказал блогер Данила Грибов.

Оказалось, что больше всего в Рыбинске слушают Басту и группу «Ленинград». А на третье место попал дуэт поп-исполнителей Потапа и Насти Каменских. Также в списке любимых исполнителей у жителей города по убывающей: Бьянка, Нюша, группа «Время и стекло», Полина Гагарина, группы «Сплин» и «Винтаж», а также Земфира.

Недавно портрет ярославцев составил председатель общественной палаты региона. Он сказал, что люди в нашей области хотят денег и не любят благотворительность.