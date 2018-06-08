×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото


Обратная связь

Город

Хотят денег и не любят благотворительность: описали портрет жителей Ярославля

8 июня 2018 13:38
2 568 10
деньги, Ярославль, желания, соцопросы

Сегодня на заседании Ярославской областной думы глава общественной палаты региона Сергей Берёзкин представил свой отчет о состоянии гражданского общества за прошлый год. В нём он много рассказывает о работе некомерческих организаций, а также о том, чего хотят ярославцы.

Ответ оказался простым — денег. Такой результат показали соцопросы жителей Ярославской области, хороших доходов желают 66,8% респондентов. На втором месте в приоритете стабильность у 55,2% опрошенных. Молодежь в подавляющем большинстве ценит деньги и материальные блага — 73,6%.

— В Ярославской области присутствуют факты нарушения отдельных элементов ценностной матрицы граждан. Чаще всего покушения затрагивают материальное благосостояние и личную свободу. Исследование показало, власть и общественники мало знают современную молодежь, устройство внутреннего мира молодых людей для них загадка. Ответам чиновников и представителей некоммерческого сообщества присущи нотки недооценивания современной молодежи, — уточняется в докладе.

Есть и ещё одна сторона у ярославцев. Как выяснили общественники, жители нашей области не любят благотворительность. Эксперты оценили эту черту также у представителей власти, которые тоже, как оказалось, не любят жертвовать. 

— Средняя экспертная оценка по итогам 2017 года среди представителей власти составила 4,85 балла, общественников — 4,68 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 — практически отсутствует, 10 — максимальное развитие), — сообщается в докладе об уровне благотворительности. — Кроме этого, динамика экспертных оценок позволяет сделать вывод о том, что филантропство в Ярославской области сводится в большинстве случаев к подаче милостыни и передаче вещей в детские дома, дома инвалидов и так далее. 

Анна Елкина
Анна Елкина Написать письмо
Фото: Александра Савельева
Продажа авто, мото
Далее: Выборы без «паровозов»: за мандаты депутатов Ярославской областной думы будут бороться восемь партий

Новое на сайте
На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко

На Ярославль обрушатся грозовые ливни: что творится с погодой и когда в Ярославле будет жарко
Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний

Сервисы для бизнеса, здоровья и повышения знаний
В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона

В Ярославле резко похолодает из-за вторжения мощного арктического циклона
Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков

Тренеры «Шинника» ждут на просмотр десятерых новичков
Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Предметы скоро «заговорят»: в Ярославле появится промышленный интернет вещей

Фильм недели
31 мая
«Хан Соло: Звездные Войны. Истории»: блеф космического уровня
После побега из рабовладельческого строя планеты Корелии Хан пообещал возлюбленной Кире найти ее, на каком клочке Вселенной она бы ни оказалась....
Комментарии (10): Из книги Ильфа и Петрова... далее
23 мая
«Дэдпул 2»: когда мертвый бассейн наполовину пуст
Дэдпул снова в деле! Вечно регенерирующий и хохмящий наемник продолжает кромсать негодяев со всего света, отпуская не только остроты, но и реки крови.
Комментарии (9): Вы не смотрели Индийское... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 62,15 62,64
EUR 73,25 73,74
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 09.06
USD 62,67 0,86
EUR 73,79 0,72
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.