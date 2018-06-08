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Хотят денег и не любят благотворительность: описали портрет жителей Ярославля
8 июня 2018 13:38
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Сегодня на заседании Ярославской областной думы глава общественной палаты региона Сергей Берёзкин представил свой отчет о состоянии гражданского общества за прошлый год. В нём он много рассказывает о работе некомерческих организаций, а также о том, чего хотят ярославцы.
Ответ оказался простым — денег. Такой результат показали соцопросы жителей Ярославской области, хороших доходов желают 66,8% респондентов. На втором месте в приоритете стабильность у 55,2% опрошенных. Молодежь в подавляющем большинстве ценит деньги и материальные блага — 73,6%.
— В Ярославской области присутствуют факты нарушения отдельных элементов ценностной матрицы граждан. Чаще всего покушения затрагивают материальное благосостояние и личную свободу. Исследование показало, власть и общественники мало знают современную молодежь, устройство внутреннего мира молодых людей для них загадка. Ответам чиновников и представителей некоммерческого сообщества присущи нотки недооценивания современной молодежи, — уточняется в докладе.
Есть и ещё одна сторона у ярославцев. Как выяснили общественники, жители нашей области не любят благотворительность. Эксперты оценили эту черту также у представителей власти, которые тоже, как оказалось, не любят жертвовать.
— Средняя экспертная оценка по итогам 2017 года среди представителей власти составила 4,85 балла, общественников — 4,68 балла (по шкале от 1 до 10, где 1 — практически отсутствует, 10 — максимальное развитие), — сообщается в докладе об уровне благотворительности. — Кроме этого, динамика экспертных оценок позволяет сделать вывод о том, что филантропство в Ярославской области сводится в большинстве случаев к подаче милостыни и передаче вещей в детские дома, дома инвалидов и так далее.
Фото: Александра Савельева
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