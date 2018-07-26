Аня была очень доброй, красивой и общительной

Семье погибшей Анны Даниловой собирают помощь. Близкая подруга Ани сообщила, что нужны одежда и обувь для двух детей — восьмилетнего мальчика и трёхлетней девочки.



— Деньги я не собираю. Меня бабушка попросила только вещи для детей собрать. Я сама приеду и заберу откуда угодно, — говорит подруга погибшей женщины Мария Антипина.



Если вы хотите помочь семье Анны Даниловой, вы можете связаться с Марией.



Напомним, женщину, которую всем городом искали три дня, вчера обнаружили мёртвой в кустах на улице Автозаводской. Всё тело женщины было изрезано ножом.



Сейчас дети Анны находятся с отцом. С мужем женщина не жила последние два года. Мужчина сообщил нам, что не хочет, чтобы дети шли на похороны.

