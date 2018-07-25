Анна очень любила своих детей

«Господи, помилуй!» — через каждое слово восклицает Михаил. Его бывшую супругу Анну Данилову сегодня нашли мёртвой. Он до последнего момента не верил, что это правда. До последнего момента ждал, что она найдётся живой.



— Ведь она мне родной человек! Она мать моих детей, — голос у Михаила срывается, и он плачет. — Я не знаю, что могло произойти. Аня очень доброй была, позитивной. У неё никогда не было врагов. Я не знаю, с кем она общалась только в последние два года.



У Анны и Михаила двое детей — старшему восемь лет, а младшей всего три года. Мальчику уже сказали, что мама умерла.



— Сейчас он ещё ничего не понял, он просто промолчал. Мы с ним часто говорили о вечной жизни, о жизни на небесах. Я думаю, его позже накроет. Будет скучать по ней. Дочке я ещё ничего не говорил. Она ещё маленькая. Ну как ей сказать, что мама больше не придёт? — голос у Михаила снова дрожит.



Он говорит: в интернете уже прочитал, что про него пишут. И не понимает, откуда берутся все эти домыслы?



— Да, было всякое, мы судились из-за детей. Но плохого ничего не было. Никто никого не оскорблял, не обижал, — говорит Михаил.



Скоро он начнёт заниматься оформлением документов: Михаил хочет, чтобы дети жили с ним.



— Я их родной отец. Я их люблю, они меня любят. Несмотря на то, что у нас с тёщей тоже были сложные отношения, я уже всё простил и всегда её пущу. Ведь она родная бабушка, — говорит Михаил.



Несмотря на то, что у Ани и её детей были очень нежные отношения, Михаил не хочет пускать их на похороны. Сам он тоже не собирается идти провожать Анну в последний путь — не хочет косых взглядов.



— Мы будем молиться о её душе… Господи, помилуй! — тихо говорит Михаил.



Напомним, сегодня утром на Пятёрке нашли тело Анны Даниловой. Оно всё было покрыто ножевыми ранениями. Сейчас следователи и полиция ищут убийцу. Мы нашли место преступления. Там до сих пор примята трава и остались следы крови.

