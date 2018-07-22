На четыре дня городской пляж на Подзеленье стал площадкой, на которой 21 мужская команда и 16 женских боролись за медали.

Золото ярославского этапа и у мужчин, и у женщин уехало в подмосковный волейбольный клуб «Подмосковье».

Играли мужские и женские команды

— В одной игре волейболист выполняет 85 прыжков, совершает 235 ускорений и пробегает около 775 метров, — рассказали организаторы чемпионата. — На площадке в составе одной команды всего два человека — каждый в любой расстановке может стать связующим, нападающий, блокирующим и принимающим. Возможно, именно поэтому уже довольно давно многие известные волейболисты делают выбор в пользу пляжной разновидности этой игры.

Когда играли девушки, толпа смотрящих увеличивалась

Несмотря на то, что этап чемпионата в Ярославле закончился, на пляже почти каждые выходные можно увидеть как любительские, так и профессиональные соревнования.



Красиво играют!

В Ярославле местные игры проходят каждые выходные

— Каждый желающий может сразиться здесь с мастерами этого вида спорта и даже бросить вызов мастерам «Ярославича», которые часто меняют «классику» на «пляжку» в своем основном межсезонье, — рассказали в ярославском волейбольном клубе.



Парни тоже хороши

Золото уехало в Подмосковье

Это был этап чемпионата России по пляжному волейболу

В перерыве

Подруги в команде

Зрители смотрели как могли

Недавно мы листали Instagram ярославских красоток и сделали подборку их сексуальных пляжных фотографий.