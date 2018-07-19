Продолжить жизнь после жуткой травмы сложно. Но нужно

Сегодня в Ярославле выдали ключи от 11 новых машин тем, чья жизнь уже никогда не будет прежней. Это люди, получившие страшные травмы на производстве. У кого-то ампутированы ноги, другие просто не могут встать с инвалидного кресла. Невозможность двигаться им компенсирует государство.



Мы публикуем четыре короткие истории людей, которые рассказали, что с ними произошло.

Оступился



Анатолий Огурцов, 51 год.



Анатолий продолжает работать на заводе

– Я оступился и попал под транспортёр. Меня намотало, - вспоминает Анатолий, усаживаясь в автомобиль. - Машина для меня всё. Ведь я ещё работаю. А в общественном транспорте я многим мешаю со своей ногой.



Даже не успел что-то почувствовать



Сергей Аникиев, 59 лет.



У Сергея нет одной ноги

– Мне ударило по ноге трубой большого диаметра. Перебило мышцы, нервы, я даже не успел ничего почувствовать. Пришлось ампутировать ногу от бедра, - рассказывает Сергей. - Машина — это вторая жизнь. С протезом ведь тяжело: ни в магазин, ни на работу. Машина — это вторые ноги. Сейчас вот сяду и 200 километров поеду до дома в Некоуз.

У Сергея Аникиева это уже третья специализированная под него машина.



Водитель скорой в прошлом



Иван Клёмин, 48 лет.

Иван Клёмин раньше работал водителем скорой помощи

– Да я везде на машине, ног-то нет, - говорит Иван, которому родные помогают пересесть с кресла в автомобиль.



Взгляд у него серьёзный, глубокий. Иван попал в ДТП, но говорит об этом не хочет. На руках перчатки без пальцев, на плечах по-модному накинут кардиган поверх футболки. Кажется, что в прошлом он был гонщиком.

– Работал водителем скорой. ДТП, - хмуро вспоминает Иван Клёмин. - Там, где я сейчас живу — село Вятское - работы для таких, как я, нет.

Живу вторую жизнь



Людмила Манахова, 65 лет.

Людмила прожила уже вторую жизнь после случившегося

– Я упала на молочном производстве. Перелом позвоночника, ноги отнялись. Целая жизнь уже прошла с того 1983 года, - вспоминает Людмила. - Машина? О, это и есть жизнь! Без неё никуда. А мы на дачу часто ездим.



Кто ещё может получить машину

Новые «Лада Гранта» в Ярославле вручают ежегодно по программе социального страхования. Машины переоборудованы специально для людей, пострадавших на производстве. «Лады» сконструированы не просто с автоматической коробкой передач, ими можно управлять с помощью кнопок на руле. Всё обслуживание, ТО и расходные материалы также берёт на себя фонд социального страхования. Раз в семь лет человек получает новый автомобиль.



Раньше получившим травмы выдавали "Оку" или "четвёрку"

– Несколько лет назад пострадавшие получали машины «Ока», затем были вазовские «четвёрки» и «семерки». Теперь более комфортные «Лада Гранта», - рассказывает заместитель управляющего ярославского регионального отделения Фонда социального страхования Александр Матеша. - Перечень травм, при которых выдаётся автомобиль, составлен Минздравом. Как правило это те, кто пережил ампутацию нижних конечностей после производственной травмы, либо получил спинальную травму.

За последние два года в Ярославской области получают травмы на производстве от 400 до 500 человек в год. Из них тяжёлые травмы в 2017 году получили 79 человек, в 2016 — 95. Погибли на производстве восемь работников в 2017 и девять в 2016.

С начала этого года пострадали на производстве 168 человек. Из них 26 тяжелых случаев и три смертельных.

