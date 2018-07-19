Авария произошла утром

Серьёзное ДТП произошло сегодня утром на пересечении улицы Урицкого и Ленинградского проспекта. Там столкнулись сразу два автомобиля и маршрутка. Как сообщают очевидцы, обошлось без пострадавших. Хотя всё могло закончиться иначе.



— Если бы не маршрутка, «Рено-Дастер» снёс бы людей на остановке, — рассказал очевидец Евгений Гуськов. — Виноват «Рено». Он мчал по Ленинградке на красный.



Через несколько минут участников аварии стало больше.



— После этого ещё и троллейбус в ДТП попал, объезжая аварию, так что проехать можно только по второстепенной дороге! — рассказала Юлия Бучкина-Старостина.



Столкнулись две машины и маршрутка

Больше всех пострадал «Рено»

Пассажиры маршрутки, которая попала в аварию, рассказывают: водитель гнал на бешеной скорости.



— Нарушая правила, гнал, как чёрт. Чуть руки и ноги не переломали. Кондуктор борзая. Я вот думаю, какое мы ей одолжение сделали, что сели в ее маршрутку. Слава богу, живыми доехали. Куда смотрит инспекция? — возмущается Анна Чирова.



На место ДТП приехали сотрудники ГИБДД. Мы уточняем обстоятельства аварии.

