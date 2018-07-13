В Ярославле часто открываются ярмарки. «Белорусская» с их яркими палатками уже давно прописалась на площадях всех районов Ярославля.

На пешеходной туристической улице устроили рынок

Однако палаточный рынок в Депутатском переулке — центральной пешеходной улице Ярославля — удивил многих. Ведь улицу буквально перекрыли торговые ряды из палаток. Такого здесь не было уже много лет, уличных торговцев с этого туристического места давно прогнали.

— Странно. Развешанное белье вдоль Московского не нравится, а тут норм? — задаётся вопросом в социальных сетях Вероника Третьякова.

Известный ярославский ресторатор и историк Ян Левин иронично пошутил на тему вида торговых палаток.

— Насколько дизайн имеет значение: вроде рынок и рынок, но были бы палатки полосатые, то фу — шалман, барахолка, лихие 90-е! А нарисуешь на палатках псевдочерепицу, как на фото, то это уже шале, альпийская деревня, маркет, вернисаж, пленер! — высказался в Facebook Ян Левин.

В мэрии уточнили, что это раскинулась ярмарка российских производителей. Она пробудет на центральной улице до воскресенья. Продают на ней одежду, сумки, платки и прочие вещи, которые можно приобрести на любом рынке.

Ранее мэр Ярославля Владимир Слепцов рьяно выступал против уличной торговли. Особенно возмутили мэра трусы и другое нижнее белье, которое продавали с лотка на Московском проспекте.