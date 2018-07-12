Ярославская общественная организация объединения татар задолжала мэрии города кругленькую сумму. Дело в том, что городской комитет по управлению муниципальным имуществом сдал им в аренду помещение размером 500 квадратных метров. Те обрадовались и заехали туда. Но решили за него не платить.



Приставы описали имущество организации в счёт погашения долга

— Задолженность в размере 400 тысяч рублей послужила основанием для обращения представителей мэрии в суд, — рассказали в региональном управлении службы судебных приставов. — На основании судебного решения приставы возбудили исполнительное производство и уведомили должника о необходимости исполнить судебное решение. Однако организация наотрез отказалась выплачивать задолженность.



Приставов долго ждать не пришлось. Они нагрянули в офис к татарским общественникам и арестовали всё их имущество — мебель, технику, люстры и аквариум. Если организация не погасит свой долг, то всё это уйдёт с молотка. Вырученные деньги уйдут в КУМИ в счёт погашения долга.



А недавно в Ярославле приставы и медики устроили целую спецоперацию, чтобы поймать мужчину.

