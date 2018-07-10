В Рыбинском районе избили известного в Ярославле врача-анестезиолога Владимира Маценко. 64-летнему доктору самому понадобилась помощь врачей после того, как на него накинулись соседи по даче в деревне Пеньково.

Избитый доктор спустя несколько дней после случившегося

Мужчина находится в больнице уже около недели. 76.ru связался с пострадавшим и узнал, что с ним произошло.

— Соседствуем мы с двумя этими дачниками уже давно. Они ещё пару лет назад писали на меня жалобу в администрацию деревни о том, что у меня коровы громко мычат, и навоз якобы к ним течёт. Хотя их участки расположены на два метра выше моего. Надуманные недовольства от них я слышу уже давно, — говорит Владимир Маценко. — В тот день с утра, когда мы пересеклись, он крикнул мне, что моя коза объела его ёлку. Ветку, которая на мой участок выросла. А потом соседа вывел из себя шум работающего трактора, который привёз мне пресс-подборщик для заготовки сена. С криком и требованием заглушить трактор, он прибежал на мой участок и накинулся на меня с кулаками. Видимо, бил кастетом. У меня на черепе осталась ямочка. К нему присоединился второй сосед, который удерживал меня и подставлял под удары. Меня быстро вырубили.

В больницу сильно избитого доктора отвёз его сын спустя пару дней, когда мужчине стало хуже. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, множественные гематомы лица и тела, а также повреждённые зубы. Почти неделю доктор находится под наблюдением своих коллег в ярославской областной больнице, он лежит под капельницей.

Владимир Маценко 41 год работает врачом-анестезиологом

После выздоровления Владимир Маценко намерен разбираться с буйными соседями через суд. Как он уверяет сам, его мини-фермерское хозяйство не настолько большое, чтобы доставлять неудобства соседям. У него живут одна взрослая коровка, два телёнка, два бычка. Пара коз, гуси и куры. Всю живность он держит, чтобы его большая семья получала свежие молоко и яйца.