Пользователи социальных сетей выложили фото с места ремонта дороги

Ярославским автомобилистам не понравилось, как рабочие делают дорогу на улице 1-й Шоссейной в Заволжском районе.



— В общем, всё как обычно, — выложили фото ремонта улицы 1-й Шоссейной пользователи «Первого ярославского автопортала» в социальной сети «ВКонтакте». — Укладка асфальта в дождь и лужи.



Но представители общественного дорожного контроля из сообщества «Дороги Ярославля» успокоили горожан.



— На фото не видно, что асфальт укладывают — укладчик в «походном» состоянии, — объяснил председатель ярославского отделения «Федерации автомобилистов России» Темур Абдуллаев. — Там на месте караулят наши активисты, всё контролируют.



Общественники говорят, что следят за ремонтом 1-й Шоссейной

О старте работ на этой улице городские власти объявили в последних числах июня и пообещали, что подрядчик должен будет всё доделать к сентябрю.



— Здесь мы уложим более 27 квадратных километров чистового асфальта, укрепим обочины и откосы, проведем обустройство 18 люков и сделаем свыше 800 квадратных метров тротуаров, — рассказал заместитель генерального директора фирмы-подрядчика Алексей Новиков.



Сейчас в Ярославле идёт ремонт 8 из 23 улиц, которые отремонтируют в этом году по программе «Безопасные и качественные дороги». Полностью завершен ремонт улицы Златоустинской. Причём власти сказали, что дорогу сделали отлично, а автомобилисты уже на следующий день нашли там недостатки. Претензии у общественников были и к построенному новому мосту через Которосль в районе Комсомольской площади.

