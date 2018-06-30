Общественники в гневе: новый мост через Которосль в Ярославле открыли недоделанным
С нового моста через Которосль после сегодняшнего открытия разъехались чиновники, уступив место покататься по новенькому сооружению простым горожанам. Автомобилисты сразу же обратили внимание на то, что мост ещё не доделали.
— Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть недоработки, — возмущены активисты сообщества «Дороги Ярославля». — Во-первых, здесь не доделан тротуар. Во-вторых, не отрегулирован нормально светофор, а из-за этого будут «непонятки», особенно в часы пик. Ну и, в-третьих, вместо ливнёвой канализации здесь просто стоят решётки с дырками — то есть вся грязная вода с моста будет попросту стекать в реку.
Эксперты в сфере дорожного строительства и вовсе говорят, что с таким тротуаром, и с недоделанными откосами сдать в эксплуатацию вообще было нельзя, так как в теории ездить по нему попросту опасно
Новый мост через Которосль в районе Комсомольской площади открыли сегодня. Прошлый мост, который стоял на этом месте, за 57 лет эксплуатации износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%. Он был в предаварийном состоянии. Ездить по такому мосту было нельзя. Поэтому его стали перебирать заново. В конце лета прошлого года сюда наведывался прошлый министр транспорта Максим Соколов, чтобы лично посмотреть, как работают строители.
Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля.