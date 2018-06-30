С нового моста через Которосль после сегодняшнего открытия разъехались чиновники, уступив место покататься по новенькому сооружению простым горожанам. Автомобилисты сразу же обратили внимание на то, что мост ещё не доделали.



Пройти по такому тротуару, особенно дамам в туфлях, будет непросто

— Не нужно быть экспертом, чтобы увидеть недоработки, — возмущены активисты сообщества «Дороги Ярославля». — Во-первых, здесь не доделан тротуар. Во-вторых, не отрегулирован нормально светофор, а из-за этого будут «непонятки», особенно в часы пик. Ну и, в-третьих, вместо ливнёвой канализации здесь просто стоят решётки с дырками — то есть вся грязная вода с моста будет попросту стекать в реку.



Во время дождя вся грязь с моста вместе с водой стечёт в Которосль

Эксперты в сфере дорожного строительства и вовсе говорят, что с таким тротуаром, и с недоделанными откосами сдать в эксплуатацию вообще было нельзя, так как в теории ездить по нему попросту опасно

Новый мост через Которосль в районе Комсомольской площади открыли сегодня. Прошлый мост, который стоял на этом месте, за 57 лет эксплуатации износился более чем на 70%, а отдельные конструкции — на все 100%. Он был в предаварийном состоянии. Ездить по такому мосту было нельзя. Поэтому его стали перебирать заново. В конце лета прошлого года сюда наведывался прошлый министр транспорта Максим Соколов, чтобы лично посмотреть, как работают строители.

А вот чиновники не заметили никаких недоделок. Они сказали, что мост хороший

Разбор старого моста и строительство нового обошлись в 650 миллионов рублей. Часть денег — федеральные, стоимость проекта оплачивал бюджет Ярославля.

