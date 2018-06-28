Недочёты проявились уже на следующий день после ремонта дороги

В Ярославле полным ходом идёт ремонт улиц по программе «Безопасные и качественные дороги». Накануне рабочие сдали улицу Златоустинскую — там уложили асфальт, установили бордюрный камень и нанесли разметку, заменили пять ливневых колодцев и исправили уклон дорожного полотна, решив тем самым проблему скопления воды.



Чиновники и общественники сходили на место и отрапортовали — дорога прекрасная.



— Перед тем, как принять у подрядчика работу, мы сделали вырубку асфальта и отправили пробы на экспертизу, — рассказал директор «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» мэрии Ярославля Виктор Макеев. — Результаты исследований этих проб показали, что асфальт соответствует заданному стандарту, недочётов нет.



Зато недочёты уже на следующий день нашли автомобилисты. Они обратили внимание, что дорожная разметка здесь стала стираться уже в первые сутки.



— Участок с некачественной разметкой по какой-то причине не вошёл в проект «Безопасные и качественные дороги», — объяснили активисты сообщества автомобилистов «Дороги Ярославля». — Видимо, это вопрос не к подрядчикам, а к проектировщикам, которые готовили проектную документацию. Хорошо, что нашли ресурсы и всё-таки сделали данный участок, но если в программе сказано, что разметка должна быть нанесена в пластике, то логично было бы сделать в пластике и этот участок.



Мы уже публиковали полный список улиц Ярославля, где сделают ремонт по программе «Безопасные и качественные дороги».

