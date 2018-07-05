Ночью люди искали через «Яндекс» личные номера первых лиц города и области

Поисковая система «Яндекс» начала индексировать файлы, которые хранятся Google Docs. Таким образом гигабайты данных с закрытых аккаунтов попали в открытый доступ. Пользователям интернета стали доступны разнообразные отчёты, данные счетов и другие персональные данные.



Попали в открытый доступ и персональные данные чиновников, госслужащих, а также людей из ФСБ, следственного комитета, прокуратуры и других ведомств.



— Можно найти номера губернаторов, мэров и других госслужащих, — отметили авторы Telegram-канала MDK.

Персональные данные ярославских госслужащих нашли авторы Telegram-канала MDK

Сейчас проблему удалось решить. Однако специалисты Group IB рекомендовала всем пользователям сервисов Google Docs и Google Drive защищать паролем документы, которые они выкладывают в облачные хранилища. В компании заверили, что утечка данных произошла по вине самих пользователей, которые были невнимательными и в настройках аккаунтов оставили галочку напротив пункта «общедоступно для поиска и просмотра».



А недавно в Ярославле сотрудники мэрии и муниципалитета обсудили проблемы общения с людьми в интернете. В итоге они, можно сказать, разработали инструкцию по пользованию чиновниками в социальных сетях.

