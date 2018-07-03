Мэр Переславля, обвинённый в хищении, выступит с последним словом: онлайн-трансляция из суда

Денис Кошурников

Сегодня бывший мэр Переславля-Залесского выступит с последним словом в Заволжском районном суде Ярославля.

— Почему дело перевели рассматривать сюда, я не знаю, — сказал Кошурников. — Так решил областной суд.



Напомним, в ноябре прошлого года Денис Кошурников был арестован в рамках дела по хищению одного миллиарда рублей от «Роснано». Вместе с ним были арестованы учредитель и гендиректор «НТ-Фарма» Рустам Атауллаханов и Евгений Султанов.



Следствие считает, что Денис Кошурников незаконно дал разрешение на строительство завода в заповедной зоне рядом с Плещеевым озером, что являлось превышением должностных полномочий.

14:10

По всей видимости, из Переславля заседания перенесли рассматривать сюда, так как там Кошурников занимал должность главы города и может каким-то образом давить на суд.



14:10

Кошурников с адвокатом во время обеденного перерыва суда на крылечке.

