Объемся бургерами и спляшу с Черчесовым: самые безумные поступки в случае победы России над Испанией

Съесть 15 гамбургеров — далеко не самый безумный поступок, на который готовы россияне

Российская сборная впервые в истории вышла из группового этапа на чемпионате мира по футболу. Завтра нам предстоит в 1/8 плей-офф мирового первенства сразится с испанцами. Многие не верят, что у наших есть шансы. Немногие верят.

— Шансы на победу у российской сборной есть, — считает спортивный аналитик Андрей Климушкин. — Испанцы, конечно, хороши, но это уже не та сборная, что была восемь лет назад. А ещё у нас есть Дзюба.

Трудно противиться общему настрою. Но! Настоящий болельщик верит всем сердцем — наша сборная задаст жару! В этой чистой вере футбольные болельщики дают свои обеты. Мы собрали самые безумные обещания — ярославцы рассказали, что сделают, если сборная России победит сборную Испании на завтрашней игре.



Как бы оно ни было, многие будут болеть за Россию до конца. Мы узнали у ярославцев, на какие безумные поступки они готовы, если наши обыграют сборную Испании.



Бодибилдер (менсфизик), фитнес-тренер Сергей Пасько:



— Если это случится, то я отправлюсь в ресторан с фастфудом и «заточу» 15 биг-маков. А во время подготовки к соревнованиям это такое серьёзное безумие.



Депутат Ярославской областной думы Антон Капралов:

— Куплю футбольный мячик и буду на работе его гонять по думским коридорам.



Лидер группы «Мамульки BEND» Максим Семёнов:

— Я тут же завяжу с алкоголем. Вот прямо сразу возьму и выкину бутылку. А ещё обещаю похудеть на 10 килограммов к сентябрю. Россия, вперёд!



Директор физкультурно-спортивного центра Павел Судаков:

— Если произойдёт чудо и это случиться, то я куплю абонемент на «Шинник», шарф и пойду на трибуну болеть за чёрно-синих.



Актёр театра и кино, музыкант Руслан Халюзов:

— Перестану болеть за испанцев, за которых «топлю» уже почти 15 лет, и начну болеть за наших. Заодно и узнаю, что там в российской сборной кроме Дзюбы есть.



Спортивный комментатор Иван Костяев:



— Возьму все свои деньги, а заодно и оформлю большой кредит в банке. И всю эту сумму отнесу букмекерам и поставлю на победу России в ¼ плей-офф чемпионата мира.



Талисман хоккейного клуба «Локомотив» Михаил Кулешов:

— Я вообще про хоккей, а не про футбол. Но если такое случится, то я обещаю смотреть следующие матчи чемпионата с участием нашей сборной.



Заместитель мэра Ярославля Алексей Аксютенко:

— Я скучный тип, не готовый на безумные поступки. Но болеть за нашу сборную буду изо всех сил. Приглашаю всех любителей футбола в фан-зону в казармах.



Менеджер по работе с болельщиками футбольного клуба «Шинник» Василий Вещев:

— За «Шинник» надо «топить», а не за этих... Я болею против российской сборной. Поэтому, если они победят, я расстроюсь и уйду кормить бездомных котиков. Обещаю накормить 50 штук. Хотя, если проиграют, то я всё равно пойду это делать.



Депутат муниципалитета Юлия Миронова:



— Сражусь в белой майке на дуэли на водных пистолетах с конкурентами по выборам.



Старший менеджер банка, спортсмен Марк Савельев:



— Для начала я готов побриться налысо, а затем найду Стаса Черчесова и станцую с ним около командного автобуса польку. Верим в сборную и болеем за наших!



Начальник отдела информационного обеспечения главного управления МЧС России по Ярославской области Михаил Зверев:

— Насчёт безумия не знаю, но если они выиграют, то вдруг я поверю и в то, что они могут выиграть чемпионат.



А на какие безумства готовы вы, если наша сборная обыграет испанцев? С нетерпением ждём ваших комментариев.

Матч Россия — Испания пройдёт завтра в Москве на стадионе «Лужники». Мы выяснили, где в Ярославле можно посмотреть игру вместе с весёлой компанией.



Победитель пары Россия— Испания в четвертьфинале плей-офф ЧМ-2018 сыграет с лучшей командой пары Хорватия — Дания.

Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в России. Начиная с 1/8 финала команды играют друг с другом на выбывание по турнирной сетке. Встреча продолжается 90 минут, и в случае ничейного счёта к игре добавляется дополнительное время в 2 тайма по 15 минут. А если и после 120 минут счёт будет равным, то начнётся серия пенальти.



Российская сборная — участница четырёх чемпионатов мира: в 1994, 2002, 2014 и 2018 годах. Наибольшее количество матчей за сборную сыграл Сергей Игнашевич — 121, лучший бомбардир сборной — Александр Кержаков (30 мячей). Главный тренер команды — Станислав Черчесов, назначенный на эту должность 10 августа 2016 года. На сегодняшний день сборная России в рейтинге ФИФА занимает 70-е место.

Расписание матчей первого раунда плей-офф ЧМ-2018



30 июня



Франция — Аргентина (17:00, Казань);

Уругвай — Португалия (21:00, Сочи).

1 июля



Испания — Россия (17:00, Москва, «Лужники»);

Хорватия — Дания (21:00, Нижний Новгород).

2 июля

Бразилия — Мексика (17:00, Самара);

Бельгия — Япония (21:00, Ростов-на-Дону).



3 июля

Швеция — Швейцария (17:00, Санкт-Петербург);