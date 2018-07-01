Весь центр - в флагах России

Сегодня футбольные болельщики гуляют! И плевать, что завтра на работу — сегодня у них большой праздник. Сборная России впервые в истории обыграла сборную Испании. Это было что-то! после трансляции из фан-зоны Ярославля мы уже выложили большой фоторепортаж. Теперь давайте посмотрим несколько видео из центра Ярославля.