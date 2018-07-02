Авария произошла на перекрёстке проспекта Фрунзе и улицы Попова

Сегодня утром на перекрёстке улицы Попова и проспекта Фрунзе произошла авария. «Форд» влетел в бок «Фольксвагену».



На месте аварии работает бригада медицины катастроф. В ДТП пострадали люди. Один мужчина лежит на обочине, ему на месте оказывают помощь медики.



Мужчине оказывают помощь на месте

У «Фольксвагена» с номерами московского региона сильно пострадала пассажирская сторона, у «Форда» капот смяло гармошкой.



— Странно, светофор что ли не работал? — интересуются подписчики группы «Подслушано в Ярославле» в соцсети «ВКонтакте».

— Светофор работает, просто один под желтый подныривал, другой по Фрунзе ураганил, наверное, — ответил Евгений Вольнов.



«Фольксвагену» смяло бок



В июне на проспекте Фрунзе произошло еще одно ДТП, в котором пострадала девушка. Рядом с улицей Ярославской её сбила машина и умчалась.

