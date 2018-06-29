Ярославцы фотографировали необычное явление из разных районов города

Пользователи социальных сетей обсуждают снимки необычного явления, которое вчера люди сфотографировали в небе над Ярославлем. На кадрах видно, как яркое радужное пятно просвечивает через облако.



— Это какое-то волшебство, — написала Елена Коровина в социальной сети «ВКонтакте». — Мы детям не смогли объяснить, что происходит.



Но большинство людей всё же решили, что это было гало. Тоже самое подтвердили и специалисты.



Многие пользователи социальных сетей сразу догадались, что это гало

— Оптическое явление, о котором идёт речь, — это вид гало, — объяснила заведующая методическим отделом ярославского Центра имени Терешковой Екатерина Тихомирова. — Это бывает, когда свет под определённым углом от солнечного диска отражается от льдинок или капелек воды, при этом ещё идёт разделение на цветовой спектр. Это явление — не очень редкое. Чаще всего мы такое наблюдаем зимой: в конце января — начале февраля.



Необычайно яркое гало в Ярославле видели в апреле этого года. Тогда в небе над городом зажглось два «солнца».

