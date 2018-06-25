Мальчик пропал в Ленинском районе

В Ярославле на прогулке пропал 14-летний мальчик. Дмитрий Пулин ушёл гулять с друзьями накануне днём. И неожиданно исчез. Родители самостоятельно искали ребёнка до ночи, но, когда поняли, что сами не справятся, обратились в «ЯрСпас».



— Мальчик раньше никогда не уходил из дома. Это обычный, нормальный ребёнок. Семья благополучная, — рассказали нам в «ЯрСпасе».



На вид Дмитрий 14 лет, худощавого телосложения, зелёные глаза, короткие рыжие волосы, на лице веснушки. Был одет в серую футболку, серые джинсы с чёрным ремнём, тёмные кроссовки, на поясе повязана синяя кофта с капюшоном.



Известно, что подросток живёт в Ленинском районе Ярославля. Там его и видели последний раз.



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