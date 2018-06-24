Столб не выдержал атаки

Сегодня утром, около девяти часов, на перекрестке улиц Свердлова и Володарского в Ярославле произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Киа Рио» и «Вольво ХС 60». Впечатались так, что запчасти разлетелись по всему перекрестку.

— В результате ДТП пострадал один из водителей, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Ярославской области.



— Практически при мне всё случилось! Водитель «Рио» вину не отрицает, говорит из-за солнца не видел сигнал светофора! А на «Вольво» его в заднее колесо примерно ударил и «Рио» в светофор откинуло! Стрёмно было, когда у него из багажника метан струился! — написал в группе «Первый ярославский автопортал» очевидец произошедшего Артём Мельников.

